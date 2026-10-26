Nikkei: умер бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда

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Бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда скончался в возрасте 90 лет от сердечной недостаточности. Об этом сообщила газета Nikkei.

В политику Фукуда пришел в 1970-х годах: он стал секретарем своего отца Такэо Фукуды, который тоже был премьер-министром Японии. Позднее четыре года – с 2000 по 2004 год – Ясуо Фукуда занимал пост генерального секретаря кабмина. Работал он на этой должности при премьерах Есиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми. Дольше Фукуды генсеком кабинета оставался только Есихидэ Суга – восемь лет при Синдзо Абэ.

Правительство страны Фукуда возглавлял с сентября 2007 по сентябрь 2008 года. Во внешней политике его относили к "голубям". Он выступал за развитие связей со странами Азии, прежде всего с Китаем.

Политическую династию продолжает сын Фукуды – Тацуо Фукуда. Он является депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).