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26 октября, 09:45

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Юрист Шакурова: алименты с серой зарплаты можно взыскать через выписку о движении средств

Юрист рассказала, как взыскать алименты с родителя, получающего зарплату в конверте

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Взыскать алименты с родителя, который скрывает часть доходов, стало проще благодаря изменению судебной практики, дающей возможность отследить движение средств. Об этом "Газете.ру" рассказала руководитель Татарстанского регионального отделения ООД "Гражданский комитет России" Татьяна Шакурова.

По словам эксперта, суды учитывают не только официальную зарплату плательщика, но и другие сведения о его финансовом положении. Например, выписки о движении средств по банковским счетам позволяют оценить реальные доходы человека, даже если основную часть заработка он получает наличными.

Дополнительными доказательствами могут стать фотографии из социальных сетей, на которых видны дорогие покупки, поездки и другие признаки расходов, не соответствующих официальному заработку. Кроме того, суды запрашивают сведения об открытых счетах, имуществе, транспорте, участии в обществах с ограниченной ответственностью и статусе индивидуального предпринимателя.

При этом некоторые должники по-прежнему пытаются скрыть активы: оформляют бизнес на родственников, проводят операции через чужие банковские карты или пользуются имуществом, записанным на других людей.

Шакурова считает, что выявлять подобные схемы помогло бы более широкое исследование связей должника и движения его активов – по аналогии с практикой в делах о банкротстве. По словам эксперта, сейчас суды уже не ограничиваются данными об официальном окладе и оценивают совокупность представленных доказательств.

Ранее сообщалось, что в реестр злостных неплательщиков алиментов РФ включили более 300 тысяч человек. Реестр действует почти полтора года, и в него попадают лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске за неуплату алиментов.

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