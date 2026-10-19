Более 300 тыс человек включены в реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ

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Более 300 тысяч человек включены в реестр злостных неплательщиков алиментов в России. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Реестр действует почти 1,5 года. В него попадают лица, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске за неуплату алиментов.

Чуйченко указал, что этот инструмент стимулирует недобросовестных родителей исполнять обязательства по содержанию своих детей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который обязывает родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии, что последние обучаются очно в колледжах или вузах. Парламентарии говорили, что действующий закон обязывает родителей содержать детей только до достижения 18 лет. Исключения предусмотрены лишь для нетрудоспособных совершеннолетних.

