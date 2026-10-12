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12 октября, 18:34

Шоу-бизнес

Суд поддержал актера Гогунского в споре об алиментах с бывшей женой

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Суд встал на сторону актера Виталия Гогунского и отклонил требование его бывшей супруги Ирины Маирко о назначении алиментов в размере 405 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Сторона Маирко настаивала, что ежемесячные доходы Гогунского превышают 1,5 миллиона рублей. Адвокат актера, в свою очередь, заявлял, что его клиент способен выплачивать лишь 50 тысяч рублей в месяц исходя из реальных доходов.

Представитель артиста Михаил в разговоре с журналистами отметил, что исход суда был для него ожидаем. По его словам, оппоненты изначально выбрали неверную тактику и вели себя в суде агрессивно.

Адвокат Маирко Анастасия Каширская заявила, что не согласна с решением и намерена обжаловать его. Она отметила, что ранее сторона подавала жалобы на действия судьи, которая сначала приняла требования по долгу, а затем отказала в их рассмотрении.

"Конечно же, мы будем обжаловать, потому что мы считаем, что оно (решение. – Прим. ред.) незаконно, а само поведение судьи подрывает ее статус как профессионала", – поделилась Каширская.

Представитель экс-жены Гогунского напомнила, что расходы на их общую дочь Милану составляют почти миллион рублей в месяц – подтверждения этому были предоставлены.

Более того, по словам Каширской, уровень жизни девочки и прежде был высоким, и Гогунский его оплачивал, чего сам не отрицает. Адвокат настаивает, что неофициальные доходы Виталия значительно выше тех, что он предоставил в суде.

Ранее Каширская рассказала, что в документах Гогунского по делу об алиментах есть признаки финансовых махинаций. По ее словам, компания, оформленная на мать актера, перечисляет ему деньги с назначением платежа "Договор об оказании актерских услуг", однако схема выплат выстроена так, чтобы декларировать минимальный доход артиста.

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