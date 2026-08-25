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25 августа, 08:34

Общество

В Госдуме предложили продлить срок выплаты алиментов до 23 лет

Фото: depositphotos/Fascinadora

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, который обязывает родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии, что последние обучаются очно в колледжах или вузах. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс РФ в части установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения" предусматривает, что родители, которые не предоставляют содержание своим детям-студентам, должны будут выплачивать алименты. Речь идет об обучающихся по очной форме по основным образовательным программам.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий закон обязывает родителей содержать детей только до достижения 18 лет. Исключения предусмотрены лишь для нетрудоспособных совершеннолетних.

"Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей-студентов очной формы обучения ставит молодых людей в крайне уязвимое положение", – считает Миронов.

По его мнению, законопроект призван обеспечить равный доступ молодых людей к получению образования.

Ранее Миронов предлагал создать в РФ государственный алиментный фонд. Он считает, что эта структура должна взять на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без выплат от одного из родителей, а также функции по розыску неплательщиков и взысканию с них задолженности.

Депутат подчеркнул, что сейчас задача по поиску скрывающихся отцов или матерей, которые часто оформляются на низкооплачиваемую работу или скрывают реальные доходы, фактически ложится на второго родителя. Он предлагает изменить этот порядок: мать после развода должна получать "нормальные деньги" от государства напрямую.

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