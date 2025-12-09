Депутат Милонов: выплата алиментов одеждой поможет избежать нецелевой траты средств

Фото: Москва 24/Анна Селина

Расходы на одежду или еду, которые плательщик покрывает напрямую в качестве алиментов, поможет избежать нецелевой траты средств, заявил в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат прокомментировал обращение общественников правозащитного центра "Сорок сороков" в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплаты алиментов имуществом, продуктами, оплатой обучения и лечения ребенка. По их мнению, мера позволит сделать систему траты алиментов более прозрачной.

Милонов отметил, что в текущей системе родитель, который самостоятельно обеспечивает детей, все равно формально обязан перечислять алименты. Он посчитал, что это не всегда справедливо.

Для решения подобных вопросов следует, по мнению депутата, создать специальные комиссии или привлекать медиаторов. Их задачей мог бы стать грамотный учет части прямых расходов на ребенка в счет алиментных обязательств – например, в размере до половины от установленной суммы.



Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов. Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни.

Если отец видит, что значительные суммы расходуются не на ребенка, а, например, на обеспечение бывшей супруги и ее нового спутника, это может восприниматься как унижение. В подобных случаях у плательщика должно быть право оспорить такие траты.

Милонов подчеркнул, что отказ от финансовой поддержки детей недопустим. Однако, когда ребенок получает лишь минимально необходимое, а существенная часть средств направляется матерью на излишний отдых или личные удовольствия, необходим механизм контроля за расходованием алиментов.

"Женщина, безусловно, имеет право тратить часть средств на себя, особенно если она посвящает все время уходу за детьми и не работает. Вопрос возникает именно при явно нецелевых и чрезмерных расходах в ущерб благополучию ребенка", – пояснил депутат.

Разрешать подобные споры можно либо по добровольному соглашению сторон, либо через специальный медиативный орган. Такой орган мог бы фиксировать договоренности о структуре расходов, обеспечивая баланс между интересами ребенка и справедливым отношением к обоим родителям, заключил Милонов.

Ранее Милонов предложил запретить должникам по алиментам в России заключать новый брак. Он отметил, что намерен добиваться фиксации проведения финансовых операций между плательщиком и получателем через "Госуслуги".