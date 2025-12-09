Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 13:03

Политика
Главная / Новости /

Депутат Милонов: выплата алиментов одеждой поможет избежать нецелевой траты средств

В ГД заявили, что выплата алиментов одеждой поможет избежать нецелевой траты средств

Фото: Москва 24/Анна Селина

Расходы на одежду или еду, которые плательщик покрывает напрямую в качестве алиментов, поможет избежать нецелевой траты средств, заявил в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Депутат прокомментировал обращение общественников правозащитного центра "Сорок сороков" в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность выплаты алиментов имуществом, продуктами, оплатой обучения и лечения ребенка. По их мнению, мера позволит сделать систему траты алиментов более прозрачной.

Милонов отметил, что в текущей системе родитель, который самостоятельно обеспечивает детей, все равно формально обязан перечислять алименты. Он посчитал, что это не всегда справедливо.

Для решения подобных вопросов следует, по мнению депутата, создать специальные комиссии или привлекать медиаторов. Их задачей мог бы стать грамотный учет части прямых расходов на ребенка в счет алиментных обязательств – например, в размере до половины от установленной суммы.

Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов. Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни.
Виталий Милонов
зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Если отец видит, что значительные суммы расходуются не на ребенка, а, например, на обеспечение бывшей супруги и ее нового спутника, это может восприниматься как унижение. В подобных случаях у плательщика должно быть право оспорить такие траты.

Милонов подчеркнул, что отказ от финансовой поддержки детей недопустим. Однако, когда ребенок получает лишь минимально необходимое, а существенная часть средств направляется матерью на излишний отдых или личные удовольствия, необходим механизм контроля за расходованием алиментов.

"Женщина, безусловно, имеет право тратить часть средств на себя, особенно если она посвящает все время уходу за детьми и не работает. Вопрос возникает именно при явно нецелевых и чрезмерных расходах в ущерб благополучию ребенка", – пояснил депутат.

Разрешать подобные споры можно либо по добровольному соглашению сторон, либо через специальный медиативный орган. Такой орган мог бы фиксировать договоренности о структуре расходов, обеспечивая баланс между интересами ребенка и справедливым отношением к обоим родителям, заключил Милонов.

Ранее Милонов предложил запретить должникам по алиментам в России заключать новый брак. Он отметил, что намерен добиваться фиксации проведения финансовых операций между плательщиком и получателем через "Госуслуги".

Читайте также


политикаобществоэксклюзив

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика