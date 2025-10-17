Милонов предложил запретить должникам по алиментам заключать новый брак

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В России следует запретить должникам по алиментам заключать новый брак, заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Так он прокомментировал инициативу депутата Нины Останиной об урегулировании порядка временного лишения специального права для должников по алиментам, чтобы исключить его произвольное применение судебными приставами.

Лишение специального права – это мера принудительного воздействия, применяемая судебными приставами-исполнителями для взыскания долга. Человеку могут ограничить право управлять автомобилем, владеть оружием и другое.

Останина уточнила, что в комитет по защите семьи поступают обращения от россиян, касающиеся вопроса произвольного порядка установления временного ограничения для должников.

"На заседаниях комитета этот вопрос не обсуждался. Лично я буду добиваться, чтобы финансовые отношения между плательщиками и получателями проходили, например, через "Госуслуги". Таким образом, государство могло бы четко фиксировать отсутствие платежей, не вмешиваясь в отношения между людьми", – сказал Милонов.

По его мнению, приставы не всегда справляются из-за объемов своих задач. Он сказал, что сам иногда отправляет запросы к приставам с требованиями наложить взыскания на неплательщиков алиментов.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Я считаю, мужчина, который не обеспечивает своего ребенка, не мужчина. Должно быть ужесточение взыскания. Я почти каждый день сталкиваюсь с ситуацией, когда у мужчины миллионные долги по алиментам, а он заводит вторую, третью семью. Хотел бы предложить такую меру, чтобы должники по алиментам не имели возможности заключить новый брак.

В свою очередь, юрист Денис Хмелевской пояснил, что мера временного лишения спецправа является одной из самых эффективных. Он назвал это качественным стимулом для исполнения алиментных обязательств.

"Метод универсальный, существует не только для неплательщиков алиментов, но и других должников. Есть люди, которые злоупотребляют: имеют возможность погасить долг, но уклоняются. Когда речь идет об алиментах, это абсолютно справедливо", – высказался правозащитник.

Он напомнил, что приставы работают согласно закону "Об исполнительном производстве". По его мнению, там все хорошо урегулировано.

"В частности, в законе указано, когда ограничивать специальное право нельзя: например, если это лишает должника единственного источника средств к существованию. Но если ограничения введены правомерно, они работают только тогда, когда за их исполнением следят. <...> Если контроля нет, наказание теряет смысл", – подчеркнул Хмелевской.

Однако в работе приставов есть и другие зоны, которые необходимо урегулировать. Например, когда с человека дважды списывают один и тот же долг, указал он.

"Тут я ставил бы вопрос железобетонно: необходимы гарантии, чтобы исключить эту возможность. Бывает так, что долг автоматически списался, но система этого не увидела. Приходится потрудиться, чтобы потом вернуть эту сумму", – отметил юрист.

Ранее эксперт Алла Георгиева заявила, что приставы не могут взыскивать долги из материнского капитала и монетизированных льгот, например компенсирующих проезд или приобретение лекарств. Если незаконное удержание произошло, она рекомендовала обращаться в соответствующие инстанции, в том числе суд.