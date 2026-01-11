Форма поиска по сайту

11 января, 10:38

Происшествия

Генконсульство подтвердило гибель россиянки в аварии с катером у берегов Пхукета

Фото: depositphotos/saiko3p

Генеральное консульство подтвердило гибель гражданки России при столкновении туристического катера и рыболовного траулера у берегов Пхукета. Об этом сообщает РИА Новости.

"По другим пострадавшим данные проясняем", – отметил генконсул в городе Пхукет Егор Иванов.

По данным информационного центра администрации провинции Пхукет, столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета 11 января. В момент аварии на борту катера находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа.

О происшествии ранее сообщили СМИ. Они уточнили, что в результате погибла 18-летняя туристка Елизавета Старых. Кроме того, пострадали 19 иностранных туристов.

До этого фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Ее состояние резко ухудшилось во время отпуска, а за несколько дней до вылета она оказалась в больнице.

Затем у нее дважды останавливалось сердце, из-за чего она впала в кому. После этого было принято решение об отключении ее от аппарата искусственной вентиляции легких.

