В Таиланде израильский турист погиб, спасая сына в море

45-летний израильский турист Саги Мор погиб в Таиланде, спасая своего сына в море, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of Israel.

Инцидент произошел 19 ноября у берегов острова Панган. Мужчина вместе с женой и четырьмя детьми отдыхал на пляже, когда сильное течение моря унесло одного из его сыновей. Мор смог добраться до ребенка и передать его другому туристу. После спасения сына мужчина крикнул жене, что подплывет к скалам, чтобы выбраться на берег, но прямо у нее на глазах скрылся под воду.

Супруга погибшего обратилась в посольство Израиля. Ее соотечественники организовали поисковую операцию, в которой были задействованы сотни добровольцев. Тело Мора обнаружили. Его останки опознали.

Ранее спасатели нашли тело россиянина, пропавшего без вести во время купания в море на таиландском острове Пхукет. Об исчезновении мужчины стало известно 3 ноября. По данным полиции, 31-летний Дмитрий Закуцкий пропал без вести во время купания на пляже Найтхон, когда море было не спокойно. Одна из волн накрыла туриста, после чего он не появился на водной поверхности.