24 ноября, 10:29

Происшествия

В Таиланде израильский турист погиб, спасая сына в море

Фото: 123RF.com/giuliomignani

45-летний израильский турист Саги Мор погиб в Таиланде, спасая своего сына в море, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of Israel.

Инцидент произошел 19 ноября у берегов острова Панган. Мужчина вместе с женой и четырьмя детьми отдыхал на пляже, когда сильное течение моря унесло одного из его сыновей. Мор смог добраться до ребенка и передать его другому туристу. После спасения сына мужчина крикнул жене, что подплывет к скалам, чтобы выбраться на берег, но прямо у нее на глазах скрылся под воду.

Супруга погибшего обратилась в посольство Израиля. Ее соотечественники организовали поисковую операцию, в которой были задействованы сотни добровольцев. Тело Мора обнаружили. Его останки опознали.

Ранее спасатели нашли тело россиянина, пропавшего без вести во время купания в море на таиландском острове Пхукет. Об исчезновении мужчины стало известно 3 ноября. По данным полиции, 31-летний Дмитрий Закуцкий пропал без вести во время купания на пляже Найтхон, когда море было не спокойно. Одна из волн накрыла туриста, после чего он не появился на водной поверхности.

происшествияза рубежом

