RT: у умершего от укуса медузы в Малайзии ребенка из России не выдержало сердце

Фото: телеграм-канал SHOT

Бабушка мальчика, погибшего от укуса кубомедузы в Малайзии, рассказала об остановке сердца у внука из-за яда морского обитателя, передает RT.

Женщина отметила, что до этого момента ребенок уже летал на отдых и был здоров. В частности, у него не фиксировалось аллергий или болезней.

В настоящее время, как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Малайзии, диппредставительство находится на связи с родителями погибшего мальчика и оказывает им всю необходимую помощь в рамках имеющихся полномочий.

ЧП произошло на одном из пляжей острова Лангкави 15 ноября. Семья приехала на отдых в Малайзию. Во время купания ребенка укусила кубомедуза, из-за чего он перестал дышать.

Отец мальчика вытащил сына из воды и попытался позвать спасателей, но не нашел их. Также не было предупреждающих об опасности табличек. Первую помощь ребенку оказывали очевидцы происшествия, которые промыли рану.

Вызвать скорую помощь к месту ЧП также не удалось, поэтому родители самостоятельно повезли малыша в больницу. В результате ребенок умер 19 ноября из-за отравления ядом. Теперь семья планирует кремировать сына и привезти его прах обратно в Россию.

После смерти мальчика местные власти начали расследование. Кроме того, они предупредили туристов об опасности купания в зоне обитания кубомедуз, которые при нападении на человека наносят смертельные ожоги. Из-за их укуса можно умереть за четыре минуты, так как яд поражает нервную систему, сердце и кожу. Чаще всего эти морские обитатели встречаются у берегов Австралии и Тасмании.

