01 ноября, 14:08

В мире
SHOT: большая шишка выросла у россиянки после укуса паука в Египте

Фото: телеграм-канал SHOT

Большая шишка после укуса паука образовалась у россиянки, отдыхающей в египетском Шарм-эш-Шейхе, передает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, женщина находилась на отдыхе в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel. Нападение насекомого произошло вечером во время ужина в пляжном баре. Позднее у нее на месте укуса появилась обширная гематома, которая начала стремительно увеличиваться в размерах.

Медик якобы не смог определить, чей это был укус, однако россиянка уверена, – это был верблюжий паук (сольпуга) – крупное членистоногое, достигающее 15 сантиметров в длину. Эти пауки активны в ночное время и часто встречаются на египетских курортах.

Несмотря на то что сольпуги не ядовиты, их укусы могут вызвать сильное воспаление. Из-за остатков разлагающейся пищи в челюстях пауков укусы могут привести к инфицированию раны и заражению крови, отмечается в публикации. Воспаление туристке удалось снять с помощью египетских мазей.

Ранее житель китайского города Шаоян пропал без вести после того, как его укусила ядовитая змея во время прямого эфира в соцсетях. Мужчина, который специализировался на выкапывании рептилий, сразу после укуса вызвал спасателей, после чего трансляция прервалась.

Россиянка пострадала от укуса змеи на Бали

