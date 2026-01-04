Собянин рассказал о росте популярности экскурсий на промышленные площадки Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Только в 2025 году участниками проекта "Открой#Моспром" о закулисье московских предприятий стали примерно четыре тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Во время экскурсий посетители предприятий могут узнать о продуктах и инновациях от технологов и инженеров, отметил мэр. Например, гостям рассказывают о создании косметики, одежды и пищевых продуктов. Можно увидеть также как собираются двигатели самолетов, лифты, роботы, создаются детали космических аппаратов.

Сейчас в проекте принимают участие свыше 150 предприятий столицы, которые предлагают около 10 различных форматов. Гостям и жителям города доступны экскурсии, викторины, мастер-классы, лекции. При этом интересны мероприятия будут как детям, так и взрослым, добавил Собянин.

По словам градоначальника, школьники благодаря проекту могут поближе познакомиться с индустрией, чтобы определиться с выбором профессии. А для многих это просто увлекательное событие, которое дает возможность провести время с пользой.

Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта. Заявка подается за три дня до посещения предприятия.

Ранее Собянин заверил, что в 2026-м столичные власти продолжат оказывать финансовую помощь высокотехнологичным предприятиям и компаниям, выпускающим критически важную продукцию. Поддерживает заводы и центр "Моспром". Он помогает искать иностранных покупателей, бороться с торговыми барьерами и проходить верификацию у зарубежных контрагентов.