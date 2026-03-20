20 марта, 10:40

Происшествия

Задержанный в ДНР агент Киева хотел взорвать бомбу около администрации Мариуполя

Фото: depositphotos/Grigorenko

Задержанный в Донецкой Народной Республике агент Киева при попытке совершить теракт против чиновника должен был взорвать бомбу в районе администрации Мариуполя. Об этом он рассказал на видео, которое распространила ФСБ России.

По словам злоумышленника, он уроженец и житель указанного города. Свою вину в планируемом преступлении он признал, а также рассказал, что сам выбрал место для тайника, откуда потом забрал комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства.

О задержании агента Киева стало известно 20 марта. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию представителя украинских спецслужб, с которым установил контакт через мессенджер.

Подозреваемый планировал взорвать автомобиль одного из чиновников республиканской администрации, однако его противоправная деятельность была пресечена силовиками.

