Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 11:18

Происшествия

75 человек приговорены к пожизненному заключению за преступления киевского режима

Фото: ТАСС

За преступления киевского режима к пожизненному сроку заключения приговорены 75 человек, сообщили в Следственном комитете России в ходе оперативного совещания в Донецке.

Главе ведомства Александру Бастрыкину доложили о расследовании данных преступлений. Первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев отметил, что всего судами было рассмотрено 1 107 уголовных дел.

Ранее шестеро граждан Украины были признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными. Суд установил, что в период с марта по май 2022 года Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко, находясь на территории Харьковской области, наносили российским военнослужащим множественные ранения. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Также к пожизненному сроку был приговорен командир 38-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ полковник Николай Дзяман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отдал приказ сбить российский самолет с украинскими военнопленными.

К аналогичному наказанию за террористический акт приговорены два командира ВСУ. Приговор вынесен командирам 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковнику Ростиславу Карпуше и 7-й бригады тактической авиации ВФУ Евгению Булацику.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика