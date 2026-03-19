75 человек приговорены к пожизненному заключению за преступления киевского режима

Фото: ТАСС

За преступления киевского режима к пожизненному сроку заключения приговорены 75 человек, сообщили в Следственном комитете России в ходе оперативного совещания в Донецке.

Главе ведомства Александру Бастрыкину доложили о расследовании данных преступлений. Первый заместитель председателя СК Эдуард Кабурнеев отметил, что всего судами было рассмотрено 1 107 уголовных дел.

Ранее шестеро граждан Украины были признаны виновными в жестоком обращении с военнопленными. Суд установил, что в период с марта по май 2022 года Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко, находясь на территории Харьковской области, наносили российским военнослужащим множественные ранения. Их приговорили к пожизненному лишению свободы.

Также к пожизненному сроку был приговорен командир 38-й Днепропетровской зенитной ракетной бригады ВСУ полковник Николай Дзяман (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отдал приказ сбить российский самолет с украинскими военнопленными.

К аналогичному наказанию за террористический акт приговорены два командира ВСУ. Приговор вынесен командирам 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковнику Ростиславу Карпуше и 7-й бригады тактической авиации ВФУ Евгению Булацику.

