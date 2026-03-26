Слово "шмон" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "шмон", следует из телеграм-канала "УВБ-76 Логи", который отслеживает ее активность.

Сообщение зафиксировали в четверг, 26 марта, в 13:10 по московскому времени.

Ранее, 19 марта, радиостанция передала сразу несколько сигналов. Сперва прозвучало "страх катет", этот сигнал эксперты отследили в 11:16. Позже в эфире зафиксировали слова "перова" и "надевание". Они прозвучали в период с 13:17 до 14:46.

До этого радиостанция возобновляла активность 12 марта. Тогда в утренний эфир вышло сразу пять сообщений – "подгорелый", "кобочелн", "голубей", "примусный" и "режоруан". Перед этим вещатель передал три слова, уже звучавших в эфире.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал.