26 марта, 15:00

Слово "шмон" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "шмон", следует из телеграм-канала "УВБ-76 Логи", который отслеживает ее активность.

Сообщение зафиксировали в четверг, 26 марта, в 13:10 по московскому времени.

Ранее, 19 марта, радиостанция передала сразу несколько сигналов. Сперва прозвучало "страх катет", этот сигнал эксперты отследили в 11:16. Позже в эфире зафиксировали слова "перова" и "надевание". Они прозвучали в период с 13:17 до 14:46.

До этого радиостанция возобновляла активность 12 марта. Тогда в утренний эфир вышло сразу пять сообщений – "подгорелый", "кобочелн", "голубей", "примусный" и "режоруан". Перед этим вещатель передал три слова, уже звучавших в эфире.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал.

Читайте также


технологии

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

