Радиостанция "Судного дня" передала еще два сообщения 19 марта

Сигналы "перова" и "надевание" прозвучали в эфире радиостанции "Судного дня" в четверг, 19 марта. Об этом сказано в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность станции.

Новые сообщения были зафиксированы в период с 13:17 до 14:46.

При этом ранее в эфире радиостанции прозвучал сигнал "страх катет". Соответствующий сигнал эксперты отследили в 11:16.

До этого дня радиостанция возобновляла свою активность неделю назад. Тогда в утренний эфир вышло сразу пять сообщений – "подгорелый", "кобочелн", "голубей", "примусный" и "режоруан". Перед этим вещатель передал три слова, уже звучавших в эфире.

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном транслирует короткий жужжащий сигнал.