Сообщение "страх катет" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Сообщение "страх катет" было зафиксировано в эфире радиостанции "Судного дня", следует из поста в телеграм-канале "УВБ-76 Логи", специализирующемся на мониторинге активности станции.

Соответствующий сигнал экспертам удалось отследить в 11:16 по московскому времени в четверг, 19 марта.

В последний раз радиостанция возобновляла свою активность неделю назад. Тогда в утренний эфир вышло сразу пять сообщений – "подгорелый", "кобочелн", "голубей", "примусный" и "режоруан".

Перед этим вещатель передал три слова, уже звучавших в эфире. Например, специалисты поймали сообщение "абстракция", которое фиксировалось 10 марта. Также звучали слова "блицосидр" и "вихлянье".