30 мая, 10:00

Павильон "Макет Москвы" подготовил программу ко Дню защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Павильон "Макет Москвы" подготовил культурно-развлекательную программу ко Дню защиты детей, рассказал руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

"Мы делаем павильон "Макет Москвы" интересным пространством для семейного отдыха, где дети могут познакомиться с городом через игру, эмоции и современные технологии. Такие программы помогают по-новому взглянуть на столицу, пробуждают интерес к ее истории, архитектуре и знаковым местам", – указал он.

31 мая в павильоне проведут интерактивные экскурсии, они пройдут в 12:10, 14:10 и 16:10, посетить их смогут все желающие. С 13:00 до 16:00 ожидается танцевальный тимбилдинг от хобби-клуба "Городские каникулы". Для детей подготовили командные игры, интерактивные испытания и другие активности.

Кроме того, юным гостям покажут возможности павильона, включая многоуровневую систему освещения, многоканальный звук и визуальные эффекты на широкоформатном экране. Также для гостей организуют розыгрыш призов. Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте.

Ранее стало известно, что ежегодный семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет в выходные, 6 и 7 июня, на стадионе "Искра" в Москве с 11:00 до 19:00. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Фестиваль проходит уже 25 лет. За это время он собрал свыше 500 тысяч гостей.

