Спортивный фестиваль "Дух московского чирлидинга" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В воскресенье, 31 мая, на ВДНХ пройдет спортивный фестиваль "Дух московского чирлидинга". Событие приурочено к завершению соревновательного сезона 2025–2026 годов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадкой фестиваля станет территория за павильоном № 58. Мероприятие объединит около 300 сильнейших спортсменок России. В фестивале примут участие любители и профессионалы всех возрастов, в том числе члены сборной России и мастера спорта. Они продемонстрируют свои достижения и познакомят зрителей с чирлидингом.

Участники представят командные номера в нескольких дисциплинах: партнерские и групповые станты – акробатические поддержки и построение пирамид, а также выступления в стилях чир‑фристайл, джаз и хип‑хоп. Благодаря формату фестиваля можно познакомиться со всем разнообразием современного чир спорта – от сложных технических элементов до динамичных танцевальных программ.

В рамках торжественной части запланированы показательные выступления. Площадка размером 30 на 30 метров подготовлена с учетом требований безопасности.

Подать заявку на участие в соревнованиях могут спортсменки любого уровня подготовки – на платной основе. При этом для членов малообеспеченных семей участие будет бесплатным. Вход для зрителей свободный.

Организаторы мероприятия – спортивный клуб (СК) "Чир Дельта" и федерация "Союз чир спорта России" (СЧСР) при поддержке департамента спорта Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве на стадионе "Искра" в выходные, 6 и 7 июня, с 11:00 до 19:00 пройдет семейный фестиваль "Спортлэнд". Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Программа включает более 100 интерактивных площадок.