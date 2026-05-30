"Росатом" создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта

Специалисты госкорпорации "Росатом" создали тестовые образцы новых материалов при помощи искусственного интеллекта для их быстрого автоматизированного синтеза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет АО "Атомэнергопром".

В документе отмечается, что создание материалов и производственных технологий вошло в ключевые направления работ по федеральному проекту "Специальные материалы и технологии атомной энергетики, опережающая подготовка квалифицированных кадров по направлению новые атомные технологии".

"Разработан эскизный проект технологической линии автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, проведены экспериментальные исследования с использованием макетов основных узлов линии, синтезированы и исследованы тестовые образцы материалов", – указывается в сообщении.

Ожидается, что запуск автоматизированной линии для быстрого синтеза новых материалов покажет прорывной результат, который откроет новые перспективы для различных сфер, включая атомную. Благодаря технологии можно будет создать и протестировать до 10 уникальных составов конструкционных материалов в сутки.

Ранее Владимир Путин указал на преимущества России в борьбе за технологии ИИ. По его словам, РФ осознает важность знаний и способностей в области ИИ. Кроме того, страна знает о рисках использования подобных технологий.

