30 мая, 08:24

Технологии

"Росатом" создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты госкорпорации "Росатом" создали тестовые образцы новых материалов при помощи искусственного интеллекта для их быстрого автоматизированного синтеза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет АО "Атомэнергопром".

В документе отмечается, что создание материалов и производственных технологий вошло в ключевые направления работ по федеральному проекту "Специальные материалы и технологии атомной энергетики, опережающая подготовка квалифицированных кадров по направлению новые атомные технологии".

"Разработан эскизный проект технологической линии автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, проведены экспериментальные исследования с использованием макетов основных узлов линии, синтезированы и исследованы тестовые образцы материалов", – указывается в сообщении.

Ожидается, что запуск автоматизированной линии для быстрого синтеза новых материалов покажет прорывной результат, который откроет новые перспективы для различных сфер, включая атомную. Благодаря технологии можно будет создать и протестировать до 10 уникальных составов конструкционных материалов в сутки.

Ранее Владимир Путин указал на преимущества России в борьбе за технологии ИИ. По его словам, РФ осознает важность знаний и способностей в области ИИ. Кроме того, страна знает о рисках использования подобных технологий.

