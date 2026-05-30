30 мая, 09:01

Московский спортсмен завоевал медаль чемпионата России по греко-римской борьбе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Восток" Адам Ульбашев получил бронзовую медаль чемпионата России по греко-римской борьбе. Он проходил в Суздале, сообщила пресс-служба учреждения.

Ульбашев соревновался в весовой категории 55 килограммов под руководством своего наставника Рустама Вяльшина.

Первое место занял Алибек Амиров из Московской области, а второе – Малик Гигиев из Чечни. Еще одну бронзу завоевал Мавлуд Ризманов из Ростовской области.

Ранее сборная Москвы, в составе которой выступали два спортсмена из фехтовальной школы "Юность Москвы", завоевала золото на командных соревнованиях саблистов в рамках первенства России по фехтованию в Туле. Во время турнира отличились, в частности, Иван Новиков и Иван Цыпин, а также Юрий Карцев и Петр Фомин. В финале они обыграли сборную Новосибирской области.

Также успешно выступили спортсмены "Московской горнолыжной академии" на соревнованиях по сноуборду среди людей с нарушениями слуха в рамках чемпионата РФ и Всероссийских детско-юношеских игр. В возрастной группе девочек 10–12 лет первое место заняла Доминика Лапенкова, а ее подруга по команде, София Кашкарова, стала третьей.

