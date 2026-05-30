Собянин рассказал о программе улучшения уличного освещения Москвы

Более 26 тысяч приборов наружного освещения установят в московских дворах, на улицах, в парках и на территориях социальных учреждений в 2026 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которую мы реализуем с 2011 года. В результате общее количество светильников выросло в 2,6 раза, и Москва по праву вошла в тройку самых освещенных городов нашей планеты", – отметил он.

Каждый вечер в столице зажигается свыше 1,3 миллиона уличных фонарей и других источников света. Из них более 58% являются современными светодиодными светильниками. К 2030 году их доля достигнет почти 100%.

По словам мэра столицы, 315 тысяч дворовых светильников гарантируют комфорт и безопасность жителей каждого многоквартирного дома. Однако вопросы улучшения освещенности дворовых территорий по-прежнему являются одним из главных приоритетов.

При установке дополнительных фонарей учитывается расположение спортивных и детских площадок, площадок для выгула животных и межквартальных проездов. В основном специалисты оборудуют во дворах четырехметровые торшеры, которые дают мягкий и ровный свет. Все новые светильники имеют датчики умного освещения.

Вторым важным приоритетом Собянин назвал городские улицы и магистрали. В настоящее время их освещают 316 тысяч светильников. Как правило, здесь используются более высокие, девятиметровые опоры.

В центре и на других исторических территориях устанавливают уличные торшеры, стилизованные под старину. Многие из них напоминают газовые светильники XIX века.

Кроме того, системы контрастного освещения подсвечивают для водителей нерегулируемые пешеходные переходы и находящихся на них людей. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) регулярно фиксирует переходы с более высоким риском ДТП. Именно их и оборудуют подсветкой вне очереди.

На школьных территориях установлено около 100 тысяч светильников. В этом году там появится еще более 3 тысяч современных фонарей с энергосберегающими светильниками. Для освещения школьных дворов специалисты используют освещение разного типа.

Еще одним направлением программы являются объекты здравоохранения. На сегодняшний день территории поликлиник и больниц освещают примерно 13 тысяч светильников.

"Обновление и развитие систем освещения были неотъемлемой частью масштабной программы модернизации первичного звена городского здравоохранения. Для освещения поликлиник используются фонари в современном стиле", – написал мэр Москвы.

При благоустройстве территорий стационаров задействуется индивидуальный подход. К примеру, около детских и спортивных площадок, а также в зонах отдыха появляются фонари, которые предоставляют функциональное освещение. Если больница признана объектом культурного наследия, то специалисты используют светильники, стилизованные под исторические.

На территории с плотным озеленением монтируют приборы с направленным световым потоком для минимизации влияния на животных.

При создании проектов по освещению столичных парков учитываются общая идеология пространства, стилистические особенности, исторический контекст и статус территории. Вдоль проездов и парковочных мест устанавливают фонари в современном стиле высотой 8 метров. На детских и спортивных площадках можно заметить осветительные приборы с повышенной мощностью и улучшенными световыми характеристиками, а для освещения футбольных полей и других крупных спортобъектов применяются профессиональные спортивные прожекторы.

В парках, которые стали объектом культурного наследия, присутствуют фонари, стилизованные под исторические. При этом на зеленых территориях чаще применяются фонари с направленным световым потоком.

Ранее сообщалось, что более 130 объектов в Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой. В их число вошли здания школ, проходящие реконструкцию в рамках программы "Моя школа", высотка у метро "Красные ворота", главное здание Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, а также пожарная каланча на Русаковской улице и другие.

