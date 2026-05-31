Мошенники стали использовать схемы со страховыми выплатами для отслуживших в армии

Мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным министерства, аферисты начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны РФ. Жертве сообщают о якобы полагающихся страховых выплатах за службу в армии и просят для оформления документов уточнить паспортные данные и ИНН.

Получив персональную информацию, мошенники переходят к классической двухходовой комбинации. Сначала поступает звонок от лжесотрудника технической поддержки портала "Госуслуги", который заявляет о взломе аккаунта и переводе денег на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Затем в дело вступает псевдосотрудник ФСБ: он угрожает уголовным преследованием за госизмену, но тут же предлагает "помощь" – перевести все сбережения на некий безопасный счет.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и перепроверять любую информацию о положенных выплатах, льготах или наградах исключительно через официальные каналы и ведомства.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. При этом схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов.