31 мая, 07:58

Силы ПВО ликвидировали 216 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на воскресенье, 31 мая, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 беспилотников в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что воздушные цели были поражены над 11 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, беспилотники ликвидированы над акваторией Азовского моря.

Ранее в Саратовской области иза-за атакаи БПЛА повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. При этом, по предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, на местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.

