31 мая, 07:58Происшествия
Силы ПВО ликвидировали 216 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на воскресенье, 31 мая, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 беспилотников в небе над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что воздушные цели были поражены над 11 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую и Саратовскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, беспилотники ликвидированы над акваторией Азовского моря.
Ранее в Саратовской области иза-за атакаи БПЛА повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. При этом, по предварительным данным, пострадавших среди населения нет.
Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, на местах падения обломков работают экстренные и оперативные службы.
