Действия Украины в отношении Запорожской атомной электростанции являются открытым переходом на путь ядерного терроризма. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Киев целенаправленно атаковал основное оборудование станции, что свидетельствует о его новой тактике ядерного террора.

Инцидент с атакой БПЛА на ЗАЭС произошел 30 мая. Дрон нанес удар по машинному залу шестого энергоблока. В результате взрыва в стене здания образовалась пробоина. Персонал станции не пострадал, технологических нарушений зафиксировано не было.

Тем не менее, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал удар преднамеренным. Он подчеркнул, что это первый в мировой истории случай атаки непосредственно на основное оборудование АЭС.