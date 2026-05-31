31 мая, 03:56

В МИД РФ заявили, что атакой на ЗАЭС Киев вышел на тропу ядерного терроризма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действия Украины в отношении Запорожской атомной электростанции являются открытым переходом на путь ядерного терроризма. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Киев целенаправленно атаковал основное оборудование станции, что свидетельствует о его новой тактике ядерного террора.

Инцидент с атакой БПЛА на ЗАЭС произошел 30 мая. Дрон нанес удар по машинному залу шестого энергоблока. В результате взрыва в стене здания образовалась пробоина. Персонал станции не пострадал, технологических нарушений зафиксировано не было.

Тем не менее, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал удар преднамеренным. Он подчеркнул, что это первый в мировой истории случай атаки непосредственно на основное оборудование АЭС.

