31 мая, 04:57

В ГД предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных

В Госдуме предложили сделать проезд в городском транспорте бесплатным для беременных женщин. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил депутат Сергей Колунов.

Парламентарий отметил, что намерен обратиться к министру транспорта РФ для проработки этого вопроса. По его словам, подобный запрос неоднократно звучал от граждан на личных приемах и встречах.

Предполагается, что льгота будет действовать на всех видах городского пассажирского транспорта. Для получения права на бесплатный проезд достаточно будет предъявить документ о постановке на учет по беременности.

Такой подход, как считает депутат, позволит избежать злоупотреблений и упростит процедуру контроля. Колунов пояснил, что снятие с учета по беременности сегодня происходит автоматически, поэтому действие льготы можно привязать к этому процессу – право на бесплатный проезд будет аннулироваться одновременно с завершением учета.

Депутат подчеркнул, что реализация данной инициативы поможет снизить финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также станет дополнительной мерой, направленной на улучшение демографической ситуации и повышение рождаемости в стране.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил обеспечивать семьям с детьми приоритетный выход из самолетов. Кроме того, по его мнению, наряду с багажными тележками необходимо внедрить детские коляски-трости.

