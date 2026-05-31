Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 12:18

Шоу-бизнес

Певица Mia Boyka решила закрыть свое ИП

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) решила закрыть свое ИП, благодаря которому могла заниматься агробизнесом. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью 2025 года девушка внесла изменения в сведения ИП и расширила его на сельское хозяйство. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

В конце мая артистка подала заявление о прекращении деятельности.

Кроме того, ИП предоставляло ей возможность заниматься деятельностью в области исполнительных искусств, фотографии, звукозаписи и розничной торговлей.

Ранее Бойко обвинили в оскорблении китайцев в эфире телешоу. В нем артистка рассуждает о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии. При этом на слове "китайцы" она делает оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Из-за этого девушку призвали "отменить".

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика