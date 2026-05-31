Певица Mia Boyka решила закрыть свое ИП

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) решила закрыть свое ИП, благодаря которому могла заниматься агробизнесом. Об этом сообщает РИА Новости.

Осенью 2025 года девушка внесла изменения в сведения ИП и расширила его на сельское хозяйство. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

В конце мая артистка подала заявление о прекращении деятельности.

Кроме того, ИП предоставляло ей возможность заниматься деятельностью в области исполнительных искусств, фотографии, звукозаписи и розничной торговлей.

Ранее Бойко обвинили в оскорблении китайцев в эфире телешоу. В нем артистка рассуждает о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии. При этом на слове "китайцы" она делает оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Из-за этого девушку призвали "отменить".

