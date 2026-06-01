Три объекта самовольного строительства выявлено в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2026 года в Москве выявили лишь три объекта самовольного строительства, заявил председатель столичного комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков на полях научно-практической конференции "Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы".

"Мы выявляем объекты самовольного строительства в рамках мероприятий по анализу городских камер", – цитирует его РИА Недвижимость.

Слободчиков отметил, что раньше количество таких объектов исчислялось тысячами, но теперь в год выявляется не более нескольких десятков самостроев. В частности, административная ответственность за самовольное строительство действует как на федеральном уровне, так и на уровне Москвы.

Текущий инструментарий позволяет столичным властям эффективно бороться с проблемой самостроев вплоть до их демонтажа после получения судебного решения. Благодаря этому за последние 5–10 лет удалось преодолеть данную проблему, резюмировал Слободчиков.

Ранее на территории Зеленоградского административного округа Москвы было демонтировано пять объектов самостроя. Они находились на участке, использовавшемся под здание автомойки, в 4-м Западном проезде. Арендатор участка самовольно возвел там дополнительные строения, пристройку, а также установил контейнер и навес общей площадью 304 квадратных метра.

