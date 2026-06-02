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02 июня, 17:33

Общество

Количество бюджетных мест увеличилось в российских вузах в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число бюджетных мест в российских вузах возросло в текущем году по сравнению с 2025-м. На тенденцию обратил внимание министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он напомнил, что Минобрнауки отвечает за распределение данных мест, которые также называют контрольными цифрами приема. В 2026 году их удалось увеличить на 250.

"Это важный момент", – подчеркнул Фальков.

На сегодняшний день лидерами среди высших учебных заведений страны по количеству выделенных бюджетных мест считаются Уральский федеральный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Казанский федеральный университет.

В частности, наибольшее число бесплатных мест для абитуриентов предусмотрено в УрФУ – 30 тысяч. На второй позиции расположился МГУ с 23,5 тысячи бюджетных мест, а тройку лидеров замыкает КФУ, где насчитывается около 21 тысячи мест.

Вместе с ними в первую пятерку рейтинга также вошли МГТУ имени Н. Э. Баумана и Высшая школа экономики. Каждый из этих вузов предоставляет поступающим по 19,4 тысячи бюджетных мест.

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