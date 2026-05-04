Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах в сфере биоэкономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и вузах для специальностей, связанных с биоэкономикой. Перечень указаний, выданных по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля, размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство РФ должно оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и, при необходимости, принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по вышеуказанным профессиям.

Финансирование предполагается за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов.

Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем глава государства возложил на кабмин ответственность по постепенному увеличению финансирования нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Аналогичное указание распространяется и на программы или проекты, способствующие развитию данной области. Дедлайн по этому вопросу стоит до 1 августа.

В качестве еще одного поручения президент указал разработать и утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года и дальнейшую перспективу. Параллельно с этим правительству предстоит привести в соответствие с ней все стратегические документы. Ответственным также назначен Мишустин, а срок выполнения установлен до 1 июня.

Путин еще в начале года призывал ускорить работу над созданием стратегии формирования биоэкономики до середины XXI века. Также президент обратился к кабмину с просьбой разработать механизмы для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, сценарии их применения в экономике и социальной сфере. Как пояснял глава государства, данные меры поспособствуют окупаемости российскими компаниями инвестиций и осуществлению ими долгосрочных планов.