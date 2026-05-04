Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:01

Общество

Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах в сфере биоэкономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Владимир Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в колледжах и вузах для специальностей, связанных с биоэкономикой. Перечень указаний, выданных по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля, размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство РФ должно оценить эффективность кадрового обеспечения проектов в соответствующей сфере и, при необходимости, принять меры по увеличению контрольных цифр приема на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования по вышеуказанным профессиям.

Финансирование предполагается за счет средств федерального, региональных и местных бюджетов.

Доклад о выполнении этого поручения должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вместе с тем глава государства возложил на кабмин ответственность по постепенному увеличению финансирования нацпроекта "Технологическое обеспечение биоэкономики". Аналогичное указание распространяется и на программы или проекты, способствующие развитию данной области. Дедлайн по этому вопросу стоит до 1 августа.

В качестве еще одного поручения президент указал разработать и утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года и дальнейшую перспективу. Параллельно с этим правительству предстоит привести в соответствие с ней все стратегические документы. Ответственным также назначен Мишустин, а срок выполнения установлен до 1 июня.

Путин еще в начале года призывал ускорить работу над созданием стратегии формирования биоэкономики до середины XXI века. Также президент обратился к кабмину с просьбой разработать механизмы для развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, сценарии их применения в экономике и социальной сфере. Как пояснял глава государства, данные меры поспособствуют окупаемости российскими компаниями инвестиций и осуществлению ими долгосрочных планов.

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика