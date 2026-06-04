Захарова заявила о готовности РФ выстраивать прагматичные отношения с Венгрией

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Российская сторона готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовы к развитию этих отношений на основе прагматизма и, конечно, взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной, двусторонней повестки", – цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова назвала хорошими перспективы для сотрудничества Москвы и Будапешта в различных областях. Вместе с тем РФ пока не получала от Венгрии официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан.

Ранее в Кремле позитивно отреагировали на первую внешнеполитическую инициативу нового венгерского премьера Петера Мадьяра, который объявил, что его страна не будет снабжать Украину оружием и военной техникой.

Посол РФ Евгений Станиславов подтвердил готовность России к продолжению сотрудничества с Венгрией по вопросам энергетики. Тем не менее многое будет зависеть от того, насколько эффективно новое венгерское руководство сможет сохранить изъятия из санкций в отношений поставок нефти из РФ, а также удерживать Киев от новых попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба".