Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 00:59

Политика

РФ выразила готовность к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией

Фото: depositphotos/aaelboeollosy

Российская сторона готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по вопросам энергетики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова.

Тем не менее, как отметил дипломат, многое будет зависить от того, насколько эффективно новое венгерское руководство сможет сохранить изъятия из санкций в отношений поставок нефти из РФ, а также удерживать Киев от новых попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Москва будет следить за тем, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в отношении газовых поставок в соответствующих регламентах Евросоюза.

"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", – добавил Станиславов.

Он рассказал, что РФ уже начала диалог с некоторыми членами нового правительства Венгрии. Первые контакты носили "деловой и обнадеживающий характер".

Посол отметил, что Россия также рассчитывает на скорое начало профессионального диалога по АЭС "Пакш-2" с венгерской стороной.

"Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам все необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами", – подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

По словам кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

Кроме того, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами.

Песков выразил надежду на продолжение контактов с новым руководством Венгрии

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика