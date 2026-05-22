РФ выразила готовность к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией

Фото: depositphotos/aaelboeollosy

Российская сторона готова к продолжению прагматичного сотрудничества с Венгрией по вопросам энергетики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Будапеште Евгения Станиславова.

Тем не менее, как отметил дипломат, многое будет зависить от того, насколько эффективно новое венгерское руководство сможет сохранить изъятия из санкций в отношений поставок нефти из РФ, а также удерживать Киев от новых попыток шантажа и перекрытия нефтепровода "Дружба".

Кроме того, Москва будет следить за тем, смогут ли Венгрия и Словакия добиться изменений в отношении газовых поставок в соответствующих регламентах Евросоюза.

"И конечно же, вопросы двустороннего сотрудничества в области нефти и газа требуют своевременного обсуждения и проработки между нашими странами, к чему Россия всегда проявляла открытость", – добавил Станиславов.

Он рассказал, что РФ уже начала диалог с некоторыми членами нового правительства Венгрии. Первые контакты носили "деловой и обнадеживающий характер".

Посол отметил, что Россия также рассчитывает на скорое начало профессионального диалога по АЭС "Пакш-2" с венгерской стороной.

"Российская сторона готова оказать в этом венгерским партнерам все необходимое содействие, чтобы скорейшим образом завершить инвентаризацию проекта и продолжить его реализацию в соответствии с намеченными планами", – подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

По словам кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

Кроме того, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами.