Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

02:44

Сийярто заявил, что не жалеет о налаживании отношений с Россией

Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью изданию Telex, что не жалеет о своих решениях по налаживанию отношений с российской стороной.

По словам Сийярто, он в течение 11 лет выстраивал прагматичные отношения с Москвой, благодаря чему Будапешт получил доступ к более дешевым энергоресурсам. Уходящий министр считает, что все его решения были правильными.

Сийярто также опроверг сообщения о том, что он якобы вел "двойную игру". Кроме того, он обвинил спецслужбы Украины во вмешательстве в предвыборную гонку в Венгрии.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Победу на них одержала оппозиционная партия "Тиса". Ее лидер Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

Он также заявил, что предпримет все необходимые шаги по укреплению в Венгрии демократии, которая, по его мнению, была подорвана при предыдущем правительстве экс-премьера Виктора Орбана.

Мадьяр добавил, что Венгрия в любом случае будет проводить переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Однако он отметил, что не будет звонить российскому президенту первым.

политика

