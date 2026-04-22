Politico: Мадьяр намерен возродить Австро-Венгерскую империю

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр намерен возродить Австро-Венгерскую империю на мировой арене. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Будущий премьер планирует укреплять отношения с соседними странами, используя в качестве основы их общую имперскую историю и существующие экономические связи.

"Раньше мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии", – приводит его слова издание.

Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве.

В это же время Венгрия не станет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, отмечал Мадьяр.