Politico: Мадьяр намерен возродить Австро-Венгерскую империю

22 апреля, 13:37Политика
Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр намерен возродить Австро-Венгерскую империю на мировой арене. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.
Будущий премьер планирует укреплять отношения с соседними странами, используя в качестве основы их общую имперскую историю и существующие экономические связи.
"Раньше мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии", – приводит его слова издание.
Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО, а также укрепить демократию, которая была подорвана при предыдущем правительстве.
В это же время Венгрия не станет поддерживать ускоренное вступление Украины в Евросоюз, отмечал Мадьяр.