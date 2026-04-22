Metro: в Неаполе туристка погибла от упавшей на голову статуэтки

В Неаполе туристка погибла от упавшей на ее голову статуэтки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

По информации следствия, во время прогулки с партнером на Кьяру Хаконис с балкона третьего этажа упала черная статуэтка весом около 2 килограммов. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами головы, однако врачи не смогли ее спасти.

Правоохранители выяснили, что предмет сбросил 13-летний подросток. В соответствии законодательством Италии он не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста, ранее он также был оправдан судом по делам несовершеннолетних.

Однако, указали журналисты, прокуратура добивается привлечения к ответственности родителей ребенка, обвиняя их в непредумышленном убийстве. По версии следователей, инцидента можно было бы избежать при должном контроле за мальчиком, который, как утверждается, и раньше демонстрировал опасное поведение.

Родители подростка отвергают обвинения. Через адвокатов они заявляют, что не причастны к случившемуся и что статуэтка им не принадлежала. Более того, они оспаривают решение суда об освобождении сына от ответственности исключительно из-за возраста, настаивая на его оправдании по существу дела.

