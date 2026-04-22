Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 17:32

Происшествия
Главная / Новости /

Metro: в Неаполе туристка погибла от упавшей на голову статуэтки

В Неаполе туристка погибла от упавшей на голову статуэтки

Фото: metro.co.uk

В Неаполе туристка погибла от упавшей на ее голову статуэтки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

По информации следствия, во время прогулки с партнером на Кьяру Хаконис с балкона третьего этажа упала черная статуэтка весом около 2 килограммов. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами головы, однако врачи не смогли ее спасти.

Правоохранители выяснили, что предмет сбросил 13-летний подросток. В соответствии законодательством Италии он не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста, ранее он также был оправдан судом по делам несовершеннолетних.

Однако, указали журналисты, прокуратура добивается привлечения к ответственности родителей ребенка, обвиняя их в непредумышленном убийстве. По версии следователей, инцидента можно было бы избежать при должном контроле за мальчиком, который, как утверждается, и раньше демонстрировал опасное поведение.

Родители подростка отвергают обвинения. Через адвокатов они заявляют, что не причастны к случившемуся и что статуэтка им не принадлежала. Более того, они оспаривают решение суда об освобождении сына от ответственности исключительно из-за возраста, настаивая на его оправдании по существу дела.

Ранее в Нью-Йорке случайно застрелили 7-месячного ребенка. Как писали СМИ, мужчина открыл стрельбу на улице, в результате чего попал в двойную коляску, в которой были дети. Девочка погибла на месте, а ее брат получил ранения. Позднее полиция задержала стрелка.

происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика