ТАСС: следствие намерено добиться избрания меры пресечения для топ-менеджеров "Эксмо"

Следователи намерены добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства "Эксмо", в том числе гендиректора Евгения Капьева, в рамках дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что четверо сотрудников издательства уже допрошены. Официальных обвинений следствие пока не предъявляло.

Помимо Капьева, на допрос доставлены финансовый директор Светлана Цыпляева, заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин, который уже задерживался около года назад по делу в отношении бывших сотрудников закрывшегося издательства Popcorn Books.

В пресс-службе "Эксмо", в свою очередь, от комментариев о сотрудниках воздержались.

21 апреля в "Эксмо" провели обыски в рамках расследования, возбужденного по статье о распространении ЛГБТ-литературы. Капьева доставили в СК для допроса.

СМИ заявляли, что он подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка".

Позднее в "Эксмо" опровергли информацию о задержании Капьева по делу о пропаганде ЛГБТ. Там заверили, что дело было возбуждено в мае прошлого года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".