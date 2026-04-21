21 апреля, 14:49

ТАСС: гендиректор "Эксмо" подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как напомнил собеседник агентства, авторы данных произведений Елена Прокашева и Екатерина Дудко были признаны иностранными агентами в России. Сам же Капьев проходит как подозреваемый в уголовном деле об организации деятельности экстремистской организации, однако обвинение ему еще не предъявили.

О проведении обысков в издательстве стало известно во вторник, 21 апреля. Силовики проводят мероприятия сразу по нескольким адресам в рамках расследования, возбужденного по статье о распространении ЛГБТ-литературы.

"Эксмо" уже оказывалось вовлечено в дело, связанное с пропагандой ЛГБТ в книгах, еще в мае 2025 года. Тогда директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны по обвинению в вовлечении лиц в деятельность экстремистского сообщества.

Тогда же под арест подпали еще и три сотрудника издательства "Индивидуум Принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи были уверены, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. Всего за данный период было реализовано свыше тысячи произведений.

происшествиякультурагород

