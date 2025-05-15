Издательство "Эксмо" выразило готовность сотрудничать со следствием по делу об экстремизме

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Издательство "Эксмо" сотрудничает с правоохранительными органами в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Юристы издательства незамедлительно подключились к разбирательству, оказывают необходимое сопровождение для скорейшего разрешения ситуации", – отметили в "Эксмо", добавив, что работа издательства продолжается в обычном режиме.

Также 15 мая после допроса был отпущен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, который был ранее задержан по делу о пропаганде ЛГБТ в качестве свидетеля, уточнили в издательстве, отметив, что остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Накануне, 14 мая, Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в Москве, указывали СМИ. Пропаганду ЛГБТ обнаружили в печатной продукции издательства Popcorn Books. В 2023 году издательство "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций издательства Individuum, в состав которого входит Popcorn Books.

В ходе оперативных мероприятий экстремистская литература была изъята в издательстве, где работает один из задержанных директоров. При этом сам Норовяткин, по данным "Эксмо", не имеет никакого отношения к делу, так же как и сама организация.