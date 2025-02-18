Телеканал "ТВ Центр" оштрафован за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Фото: 123RF/armmypicca

Суд в Москве оштрафовал телеканал "ТВ Центр" на 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) среди несовершеннолетних. Об этом РИА Новости заявили в Таганском суде столицы.

Телеканал признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6. 21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать у них желание сменить пол"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Ранее игровая онлайн-площадка Roblox по требованию Роскомнадзора удалила игры, содержащие элементы пропаганды ЛГБТ-движения. Как сообщал глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, изначально жалоба РКН распространялась на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке.

До этого общественница Анна Ильина попросила проверить дизайнера Артемия Лебедева на ЛГБТ-пропаганду из-за логотипа города Суздаля. По ее словам, в студии блогера создали логотип, на котором изображен голубой сокол. Жителей не устроил не только цвет, но и форма птицы.