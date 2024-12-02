Суд Москвы арестовал организатора туров для представителей ЛГБТ-сообщества

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В Москве суд арестовал организатора туров для представителей ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) Андрея Котова до 28 января 2025 года. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, Котов являлся учредителем туристического клуба, который занимается организацией туристических поездок с пропагандой ЛГБТ.

В свою очередь, мужчина не признал вину в причастности к организации данных путешествий.

"Котов свою вину в совершении преступления не признал", – приводит ТАСС слова следователя.

Котов также заявил о своей невиновности и рассказал, что устраивал туры для мужчин по Волге.

Ранее был задержан в Москве директор туристической фирмы "Мен тревел" по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества. Как уточнялось, поездки он организовывал как по России, так и за ее пределами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.