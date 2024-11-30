В МВД объяснили причины рейдов по московским ночным клубам

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Причиной проверок в столичных ночных клубах, которые провели сотрудники ФСБ в ночь на 30 ноября на северо-востоке Москвы, стали сообщения о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено). Об этом говорится на сайте столичного управления МВД.

Так, рейд был проведен в клубе на Складочной улице.

"По оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории Российской Федерации движения "ЛГБТ". В ходе проверки объектов полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение для принятия процессуальных решений", – говорится на сайте.

В ходе рейда силовики обнаружили оружие, а также вероятно нелегальный алкоголь. Также для проверки изъяты смартфоны, камеры видеонаблюдения.

В социальных сетях были сообщения о проверках в других клубах.

Кроме того, как сообщил ТАСС, директор туристической фирмы "Мен тревел" задержан в Москве по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества. Как уточняется, поездки он организовывал как по России, так и за ее пределами. Так, задержанный готовил тур для сторонников сообщества в Египет на новогодние праздники. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Ранее сообщалось, что жители Бутырского района Москвы пожаловались на местный ночной клуб. По их словам, громкая музыка гремит из заведения и в будние дни, также там проводятся непристойные вечеринки.