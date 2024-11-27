Мужчина задержан после угроз пистолетом охраннику караоке-бара в центре Москвы

Росгвардия задержала мужчину, который угрожал травматическим пистолетом охраннику в караоке-баре в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Инцидент произошел в развлекательном заведении, расположенном на улице Земляной Вал. По данным ведомства, охранник обратился к правоохранителями из-за ссоры с 28-летним пьяным мужчиной. Во время конфликта злоумышленник вытащил пистолет и стал угрожать сотруднику службы безопасности.

В результате сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который был затем передан правоохранителям для разбирательств. Сам задержанный признался, что причиной его поведения стал отказ пустить его в караоке-бар.

Ранее неизвестный открыл стрельбу возле кафе в центре Москвы. По данным МВД, между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.

После случившегося все участники конфликта скрылись. Правоохранители, в свою очередь, после произошедшего возбудили дело о хулиганстве. Прокуратура также проконтролирует ход и результаты проверки инцидента.

