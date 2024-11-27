Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

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Неизвестный открыл стрельбу около кафе на Большой Никитской улице в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в заведении между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.

В ведомстве подчеркнули, что после произошедшего все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств и задержанию участников конфликта.

Ранее полицейские задержали двоих мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в доме в подмосковном Пушкине. Правоохранители получили сообщение о выстрелах на улице Просвещения.

В результате инцидента никто не пострадал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на автомат АК, и девять гильз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.