27 ноября, 20:16Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в заведении между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где один из них несколько раз выстрелил в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия.
В ведомстве подчеркнули, что после произошедшего все участники конфликта скрылись. Между тем о пострадавших информация не поступала.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств и задержанию участников конфликта.
Ранее полицейские задержали двоих мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в доме в подмосковном Пушкине. Правоохранители получили сообщение о выстрелах на улице Просвещения.
В результате инцидента никто не пострадал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят предмет, похожий на автомат АК, и девять гильз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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