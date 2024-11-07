В Подмосковье задержаны двое мужчин, устроивших стрельбу из окна квартиры

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из автомата из окна квартиры в доме в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей подмосковного управления МВД РФ Татьяну Петрову.

По словам Петровой, полиция получила сообщение о стрельбе на улице Просвещения.

"Прибывшими полицейскими и сотрудниками Росгвардии в квартире, из которой велась стрельба, были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин в возрасте 37 лет с признаками опьянения", – подчеркнула начальник управления МВД.

Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла предмет, похожий на автомат АК, и 9 гильз. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. По факту инцидента заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее правоохранители в Некрасовке задержали женщину, угрожавшую пистолетом рабочим. Она вела себя агрессивно, высказывалась нецензурными словами, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома. Кроме того, женщина произвела несколько холостых выстрелов в их сторону.

