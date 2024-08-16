Конфликт со стрельбой произошел после ДТП на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Несколько человек устроили конфликт со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия на Кавказском бульваре, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе потасовки один из мужчин открыл стрельбу по воздуху. Как предполагает следствие, он использовал травматическое оружие. В данный момент установкой всех обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 5 октября Сергею Еремину, которого обвиняют в стрельбе по самокатчикам на юге Москвы.

Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. По версии обвиняемого, он выстрелил только один раз в воздух. Причиной своего поступка Еремин назвал инцидент с самокатчиками. Те, по его словам, врезались в его жену и друга.