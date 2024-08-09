МВД Дагестана разыскивает мужчину, обстрелявшего полицейских при проверке документов

Фото: телеграм-канал "КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана"

МВД Дагестана разыскивает 41-летнего Демильханова Aли Шарпудиевича, обстрелявшего сотрудников правоохранительных органов при проверке документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел на трассе "Хасавюрт-Тлох". Правоохранители остановили машину "ВАЗ 111730" для проверки документов. В результате уроженец села Новая жизнь Шалинского района Чечни выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудников полиции.

Как уточнили в ведомстве, двое полицейских были госпитализированы с ранениями. В дагестанском управлении МВД предупредили, что злоумышленник передвигается в женской темной одежде. На нем надеты перчатки и никаб (головной убор с узкой прорезью для глаз, который закрывает лицо).

"Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемого, обращайтесь по телефонам: 8 (8722) 99-45-00, 99-41-09", – сказано в сообщении.

Ранее в краснодарском Кореновске возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции. Фигурантом стал 20-летний молодой человек. По версии следствия, вечером 21 июля 2024 года на улице Красной произошел конфликт между жителями Кореновского района. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу.

