В Кореновске возбуждено дело по факту нападения на сотрудника полиции

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В краснодарском Кореновске возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции, сообщает RT.

Фигурантом дела стал 20-летний молодой человек. По предварительным данным, вечером 21 июля 2024 года на улице Красной произошел конфликт между жителями Кореновского района. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий фигурант применил в отношении него физическую силу.

В мае следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве и в покушении на убийство двух человек, а также в посягательстве на жизнь полицейского на севере Москвы.

Ночью 30 мая 2024 года фигурант находился в квартире дома, расположенного на Хорошёвском шоссе, где он вступил в конфликт с бывшей девушкой и ее нынешним молодым человеком. В ходе ссоры подозреваемый нанес оппоненту множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. После этого подозреваемый выбежал из квартиры на улицу, где продолжил конфликт с экс-возлюбленной и нанес ей удары ножом.

Для задержания злоумышленника на место прибыли полицейские, однако подозреваемый оказал сопротивление и ударил ножом в плечо одного из сотрудников.