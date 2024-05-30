Дело возбуждено после убийства и нападения на полицейского на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве и в покушении на убийство двух человек, а также в посягательстве на жизнь полицейского на севере Москвы. Об этом сообщает СК РФ по столице в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что дело заведено по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), части 3 статьи 30 пункта "а" и части 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"), а также статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

По версии следователей, ночью 30 мая 2024 года фигурант находился в квартире дома, расположенного на Хорошёвском шоссе, где он вступил в конфликт с бывшей девушкой и ее нынешним молодым человеком. В ходе ссоры подозреваемый нанес оппоненту множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. После этого подозреваемый выбежал из квартиры на улицу, где продолжил конфликт с экс-возлюбленной и нанес ей удары ножом.

Согласно информации СК, для задержания злоумышленника на место прибыли полицейские, однако подозреваемый оказал сопротивление и ударил ножом в плечо одного из сотрудников. После этого, пытаясь скрыться от полиции, мужчина забежал в магазин и нанес кассиру множественные удары ножом. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают медпомощь, сообщило ведомство.

В данный момент подозреваемый 1998 года рождения доставлен в одну из московских больниц. Также следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и назначили ряд судебных экспертиз. Правоохранители продолжают проводить следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины в квартире жилого дома, расположенного на улице Герасима Курина. Как указали в СК, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".