Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы

Суд отправил в СИЗО четырех фигурантов дела о драке со стрельбой на юге Москвы. Причем следователи ужесточили статью уголовного дела. Теперь это покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Конфликт в районе Западное Бирюлево произошел вечером 21 мая. В потасовке участвовали примерно 15 человек. Некоторые были с травматическим оружием и ножами. Пострадали два человека. Подробнее – в программе "Безопасный город".