Замначальника Генштаба арестовали по делу о взятке

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Начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривается дело.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Теперь по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере Шамарину грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

23 апреля стало известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается во взяточничестве. Свою вину он не признал.

Вместе с ним в СИЗО были отправлены еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин. Спустя время суд заключил под стражу бывшего подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление московского суда об избрании Иванову меры пресечения в виде ареста. Его адвокат рассказал, что сумма взятки по делу Иванова составляет около 1 миллиарда 125 миллионов рублей.

14 мая правоохранители арестовали начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

